Puno: Madre de familia exige justicia luego que su esposo fuera atropellado en el desvió a Capachica

Publicado el dia miércoles 30 de mayo del 2018 a las 07:26

Ana María Churata Calsin, en la víspera salió a denunciar que el pasado 20 de mayo de este año, por la zona del desvió al distrito de Capachica, fue esposo fue atropellado por una unidad vehicular de la Empresa de Transportes Binacional, cuyos representantes y propietarios de la unidad no se hacen responsable del hecho, tampoco habría cubierto los gastos de sepelio, “ha pasado más de una semana y la empresa no dice nada, solo me llaman por celular y me dicen cuando arreglamos”, relató la señora.



Dijo que le propietario le ofrece un monto económico de 8 mil soles, el mismo que fue desestimado por la afectada, “el propietario del carro y de la empresa ahora me dicen que ese dinero lo usaran para pagar a sus abogados y al fiscal, a mí me ha dicho que esta empresa es grande y que tiene todo el poder de pagar y salir libre”, indicó.



Ante esta justicia demando justicia, más aun que el occiso deja en la orfandad a tres menores de edad de 14 años, 7 años y 04 años. María Churata, dijo que el conductor y el propietario, así como el gerente nunca dieron la cara tampoco sean presentado, “todos los días me dicen que el gerente está de viaje y que o pueden atenderme”, acotó.