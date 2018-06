Puno: Desde la una de la madrugada usuarios de la empresa Flores quedaron abandonados en Imata

Publicado el dia jueves 31 de mayo del 2018 a las 13:03

Bus de la empresa Flores que partió de Arequipa a las 10 de la noche de ayer con dirección a Juliaca, dejó en abandono a usuarios en el sector Imata, cuando vehículo se quedó varado por problemas técnicos a la 1:15 de la mañana de hoy.



“No hay calefacción, el chofer no dice nada estamos, está encerrado en su cabina” dijo una usuaria. Se supo que la unidad vehicular es de placa Z9C-959. El chofer del bus es Cesar Jiménez Llacta.



“Somos 20 pasajeros, el chofer no responde, se cierra en la cabina. Hubo pasajeros que han querido viajar y han retornado en otro vehículo a Arequipa” dijo molesta.



A su vez refiere que ESSALUD tiene convenio con la empresa Flores, por tanto cuestionó sobre la calidad de servicio que brinda. “No es la primera vez que trata así la empresa, ya le puse an tanto al gerente de ESSALUD” dijo.



Por su parte varios pobladores que se comunicaron con Onda Azul, dieron a conocer su malestar contra la empresa.