Para el Gobernador Regional de Puno, Juan Luque Mamani, sólo algunos dirigentes de la región no le creen que su gestión está avanzando. Como autoridad, dijo que su gestión no le ha fallado a nadie, “yo tengo cinco hospitales en construcción, entonces si ustedes preguntan qué otra gestión lo tuvo”, expresó.Sobre la segunda circulación, dijo que está en la etapa de estudio. Al ser consultado sobre las diversas medidas de protesta que podrían aproximarse en las próximas subsiguientes semanas o meses, dijo que no le preocupa, puesto que estas acciones siempre se realizan, no sólo contra el gobierno regional; sino también contra el gobierno nacional y local.Finalmente, aclaró que su gestión no es una maravilla, pero aclaró que al momento deja más de 165 obras concluidas y entregadas, la mayoría infraestructuras educativas del nivel inicial primario y secundario.