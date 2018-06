Puno: Implementarán el ‘sistema de alera temprana’ para registrar pactos colectivos

Publicado el dia sábado 02 de junio del 2018 a las 07:59

El subdirector de prevención y solución de conflictos laborales de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Puno, Moisés Callasaca, informó que a partir de la fecha trabajarán en la implementación del ‘Sistema de Alera Temprana’ con la finalidad de registrar los pactos y convenios colectivos de las distintos sindicatos públicos y privados de la región de Puno.



De la misma forma, detalló que mediante el sistema también se registrarán todas las acciones de protesta de los sindicatos, “esto nos ayudará a promover e implementar algunas políticas regionales y nacionales que permitan reducir y evitar las protestas y conflictos entre los sindicatos y las empresas y/o instituciones”, explicó.



Además, recodó que es importante conocer el nivel de cumplimiento de los pactos colectivos, en base a ello se formularían la referidas políticas laborales. Especifico que en Puno aún no existe un registro virtual, sin embargo dentro de las políticas de las nuevas tecnologías y el uso de la informática y la comunicación pretenden sistematizar el tema inspectivo, alerta temprana, salud y seguridad en el trabajo.



Refirió que en Puno sólo un conflicto fue solucionado por el trato directo con la empresa. En el caso de los trabajadores de construcción civil, dijo que el sindicato de dicho sector no respeta los procedimientos administrativos, “lamentablemente no hay un pliego de reclamos sustancialmente determinados, sus huelgas no está determinado conforme a ley y no representan un conflictos laboral y social”, acotó.