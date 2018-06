Kenji Fujimori dice que luchará para no ser desaforado del Congreso

Publicado el dia lunes 04 de junio del 2018 a las 07:43

El congresista Kenji Fujimori aseguró hoy que no es un cadáver político y que luchará con todas sus fuerzas para evitar el desafuero del Parlamento el próximo miércoles.



Indicó que al interior de Fuerza Popular existe un proceso de “desfujimorización” con la finalidad de restarle importancia a la imagen de su padre, Alberto Fujimori.



“No soy un cadáver político, estoy en coma, es como cuando me hacen una llave de jiu jitsu, que me están ahorcando, pero que aún hay flujo de sangre y estoy esperando el momento de escaparme, el próximo miércoles se definirá mi futuro”, dijo a Panamericana TV.



Asimismo, reiteró que “no hubo nada a cambio” ni negociación de algún tipo, durante las reuniones que fueron grabadas por el legislador Moisés Mamani, sino que se habló de gobernabilidad.



“Mi conciencia está tranquila, en ningún momento obré mal, el primer impacto que tuve cuando ví el "mamanivideo" es que emocionalmente me llevó al piso, estaba en casa y dije que esto necesita control de daños”, sostuvo. (Andina)