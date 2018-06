Puno: Nuevamente la actualización del reglamento interno del consejo regional queda frustrada

Publicado el dia lunes 04 de junio del 2018 a las 07:59

Se ha cumplido los plazos para la actualización del Reglamento Interno del Consejo Regional de Puno y a la fecha no existen avances significativos del referido documento, indicó Jaqueline Velázquez, consejera regional por Puno. Recordó que la comisión encargada de actualizar el referido reglamento estuvo presidido por el representante de Azángaro Elisban Calsina e integrado por los representantes de San Román Roger Apaza y de Puno Jaqueline Velázquez



Eddy Uriarte Chambilla, consejero regional por la provincia de Chucuito – Juli no participó de ninguna sesión de trabajo para la actualización del reglamento interno del Consejo Regional de Puno, al igual que el representante de la provincia de Carabaya Hernán Vilca Sonco, este último se hizo presente sólo una vez.



Consideró que desde la delegatura hubo las intenciones de sabotear y frustrar la actualización del reglamento interno, puesto que no se habría prestado el apoyo para dicho trabajo normativo. Velázquez, dijo que propuso a la presidencia de la comisión solicitar el apoyo jurídico externo, sin embargo, el mismo fue desestimado y desde la propuesta hecha a la fecha no se convocan a más reuniones de trabajo.