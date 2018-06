Para la consejera regional por Puno, Jaqueline Velázquez, actualmente hay un desgobierno en el Consejo Regional de Puno, puesto que las sesiones extraordinarias no han concluido en su totalidad, es decir que después de los cuartos intermedios que se dan los fiscalizadores ya no retornan para terminar las sesiones de trabajo.Consideró que todas las sesiones estarían siendo manejadas por los consejeros del partido de gobierno, cual es el PICO. Lamentó que al momento no haya conclusiones concretas de las sesiones del consejo regional.“Estamos entrando al sexto mes del presente año y aún hay muchos enfrentamientos en algunos sectores como es salud y el consejo al momento no ha tomado decisiones firmes respecto a estos problemas”, indicó.Finalmente, opinó que las sesiones extraordinarias de consejo regional son un saludo a la bandera y se realizan en mero cumplimiento. Agregó que esta semana deben reiniciarse las actividades legislativas.