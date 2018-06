Martín Vizcarra anunciaría hoy al nuevo ministro de Economía y Finanzas

Publicado el dia miércoles 06 de junio del 2018 a las 07:20

Hoy el Perú tendrá un nuevo ministro de Economía y Finanzas. Así lo aseguró ayer el presidente de la República, Martín Vizcarra , en una conferencia para la prensa extranjera. De esta manera, el país observaría la llegada de una nueva cabeza al MEF por cuarta vez en menos de nueve meses.



En ese contexto, el mandatario aclaró que la llegada del nuevo alto funcionario no significaría un cambio en la política macroeconómica del país.



También aclaró que, con el nombramiento, el Gobierno buscará dar una señal de estabilidad y de intención de reactivar el crecimiento económico y la dinamización de la inversión pública y privada, mas no la implementación de medidas que eleven los impuestos.



“La política económica no está en cuestionamiento, necesitamos reactivar la inversión, pero no elevando la política impositiva”, dijo, según la agencia AFP. Las palabras de Vizcarra fueron una clara referencia a que no se elevaría el Impuesto a la Renta (IR).



Sobre la medida de ampliar el IR, el economista y socio de Apoyo Consultoría, Hugo Santa María, comentó que la medida, aunque impopular, podría haber sido favorable si se hubiese planteado de otra manera.



“Se pudo haber pensado en una tasa que no gravara tanto a las personas que ganan menos. Se pierde la oportunidad de ampliar la base tributaria”, dijo el especialista.(Peru21)