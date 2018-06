Puno: Docentes del Sutep ratifican la huelga nacional indefinida para el 18 de junio

Publicado el dia miércoles 06 de junio del 2018 a las 07:31

César Tito Rojas, Secretario General del SUTEP Regional Puno, indicó que repudian el gobierno de Martin Vizcarra, también la actitud de Daniel Alfaro quien debió encaminar la solución de las demandas, convocó a los dirigentes donde no se llegó a ningún acuerdo, con lo que demuestra que no tiene interés de resolver los problemas del magisterio nacional.



Aseguró que ayer en reunión se ratifica que la huelga deba ser implementada con mayor fuerza, más aún que no se habría resuelto el pliego de reclamos del año 2017.



Recordó que dentro del pliego de reclamo del magisterio, está: el incremento del presupuesto al 6%, la no privatización de las escuelas públicas, lo que no se estaría implementando en la región de Puno, por el rechazo de los padres de familia, autoridades y el magisterio.