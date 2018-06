Puno: Denunciaran penalmente a funcionaria que no rindió cuentas en obra del Teatro Municipal

Publicado el dia miércoles 06 de junio del 2018 a las 07:32

Frente a la situación deplorable en la que se encuentra el Teatro Municipal de Puno, el responsable de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones del Municipio de Puno, Carlos Espinoza Ramírez, recordó que la anterior gestión de Luís Butrón, no dejó el informe final, informe mensual, rendición de cajas chicas, debido a ello se desconoce de qué forma ejecutaron la obra, con alrededor de 4 millones de soles.



Explicó que actualmente están realizando la liquidación de la obra como corresponde, a pesar de que la liquidación se vio truncada por diversos factores como: (no existen los informe técnicos, tampoco los informes financieros, ni mucho menos realizaron la rendición de la caja chica) frente a ello, están denunciando penalmente a las personas implicadas, sería el caso de la señora Raquel Velázquez Apaza quien no realizó la rendición de la caja chica por 5 mil soles, a quien se le notifico notarialmente pero a la fecha no respondería.



Por ello desde la oficina de supervisión y liquidación remitieron el documento a la oficina de procuraduría para que realicen la denuncia correspondiente, con esa denuncia saldrá una resolución administrativa, con el cual recién liquidaran la obra, para luego iniciar con el mantenimiento respectivo.



“Es el principal obstáculo para que se culmine el informe, es un requisito administrativo que requiere la oficina de contabilidad para que dé pase para emitir la resolución de liquidación de obra”, dijo el funcionario, al tiempo de precisar que reconstruyeron la obra en una base de gastos que se ejecutó.