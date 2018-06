Puno: Alcalde de chucuito espera que el gobernador inaugure este año la carretera Kelluyo - Pizacoma

Publicado el dia jueves 07 de junio del 2018 a las 07:11

El alcalde de la Municpalidad Provncial de Chucuito, Juan Carlos Aquino Condori, dijo haber perdido todas las esperanzas para que el gobernaor regional pueda hacer algo en lo que resta de su gobierno en su provincia. “son 4 años que han pasado muy rapido, estmoas preocupados por la carretera kelluyo – Pizacoma, debio inagurarse en el año 2016, esperamos que esto si se pueda concretizar en el presente año”, indicó.



De la misma forma, lamentó que a la echa no haya avances significativos para la cosntruccion del hospital de Juli, “lamentablemente a estas alturas ya no podemos estar criticandolo al gobernador, lo unico quye nos queda es apoyarlo para que se pueda hacer algo”, señaló



Tambien csnideró que las obras, principalmente la carretera kelluyo pizacoma debio ser ejecutado por la modaldid de contrato y no por adminsitracion directa, a fin de darse cumplimiento a los plazos fijados en los expedientes tencnico. Cosnideró que en las obras que se ejecutan por admisitracion directa hay muchas irregularidades, desde la malversacion de condos, sobrevaloracion, entre otros.



Sobre el proyecto de agua y desague para juli, dijo que se inicio en diciembre del pasado año, que por situaciones climatologias se paralizo los priemros meses del presente año y se reinicio en el mes de abril. Aquino Condori, recordó que la municipalidad no ha otorgado ni entregara ningun adicional para la referida obra.



Finlamente, agegó que su gestion ah cumplido con el 75% de la sproemsas electorales.