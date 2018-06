El alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Iván Joel Flores Quispe, ayer mostró su malestar e indignación con la autoridad regional y funcionarios del Gobierno Regional de Puno, quienes anunciaron que la obra ‘mejoramiento del servicio deportivo cultural y recreacional del club del pueblo’ en Salcedo se estaría ejecutando con un presupeusto de 23 millones de soles.“Es totalmente falso que este proyecto tenga 23 millones de soles, nosotros hemos revisado el Portal Web del Ministerio de Economia y Finanzas (MEF) y el presupuesto real de esta obra no supera los 4 millones de soles, por tanto es una gran mentira para el pueblo puneño”, expresó la autoridad municipal de Puno.De la misma forma, dijo que en la referida obra estarian laborando alrededor de 20 trabajadores, “esto es una burla para el pueblo de Puno, en esta obra no existen avances significativos, a lo muchos ólo se hicieron zanjones, no hay columnas y no hay avances”, replicó el alcalde de Puno, tras haber partricipado del presupeusto participativo del Gobierno Regional de Puno.