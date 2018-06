Puno: Recursos para financiamiento de 11 planes de negocio de ‘Pro Compite 2015’ aún están en gestión

Publicado el dia viernes 08 de junio del 2018 a las 07:17

El titular de la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Puno, Oscar Olivera Cusilayme, reveló que algunos de los bienes o equipos adquiridos en el año 2017, para las organizaciones productoras participantes del Programa Regional ‘Pro Compite 2015’, aún no fueron entregados, puesto que las empresas proveedoras habrían realizado la entrega incompleta.



Dijo que está pendiente la entrega de estos equipos a un promedio de 04 asociaciones. El gerente, recordó que las empresas proveedoras deben subsanar estas observaciones, “como entidad hay un informe para la implementación de las penalidades contra estas empresas que no han cumplido con la entrega completa de los equipos, como entidad del estado vamos tomar las acciones y es la comisión encargada del caso que debe emitir los informes finales”, indicó



Respecto a los planes de negocio aún no financiados, dijo que continua en trámite a nivel del Gobierno Regional de Puno. Recordó que son alrededor de 11 planes de negocio de las asociaciones ganadores de ‘pro compite regional 2015, pendientes por financiar.