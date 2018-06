Puno: 283 personas con discapacidad vienen recibiendo pensión no contributiva de 300 soles

Publicado el dia viernes 08 de junio del 2018 a las 12:45

Según, Oscar Hurtado, Director Ejecutivo del Programa Nacional para la estrategia no corporativa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sostuvo que en la Región Puno, son 283 las personas con Discapacidad los que vienen recibiendo una pensión no contributiva de 300 soles cada dos meses.



A su vez, enfatizó que este programa viene siendo aplicado en 14 regiones del país; por lo que este beneficio es entregado a personas con discapacidad severa que no perciben ningún tipo de ingreso económico en esta Región.



En ese sentido, el funcionario detalló este beneficio se hace entrega a las personas con discapacidad severa; es decir aquellas personas que son dependientes de otras; por lo que muchas veces los familiares tienen que dejar de trabajar para atenderlos.