Jaime Eloy Mamani Mamani, presidente de la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados de la provincia de Puno, cuestionó al alcalde de la Municipalidad provincial de Puno, Iván Flores Quispe y sus funcionarios, quien hasta el momento no realizan la transferencia de los recursos a los centros poblados.“Una vez más estamos siendo vulnerados por la autoridad municipal, hemos sido olvidados,siempre nos ponen pretextos, queremos saber si hay o no hay presupuesto para los centros poblados”, exclamó.Ante esta situación, señaló que hoy nuevamente se constituirán hasta la Municipalidad provincial de Puno, en caso que la comuna local no cumpla con estas transferencias, estaremos tomando otro tipo de medidas,como una protesta contra el alcalde provincial y la municipalidad, destacó.