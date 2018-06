Orlando Velásquez , titular del Consejo Nacional de la Magistratura ( CNM ) , aseguró este sábado que detrás de los proyectos de ley que buscan modificar la composición del organismo se ocultan otras pretensiones.En comunicación con Andina, Velásquez indicó que "las propuestas de reforma de la CNM responden a intereses políticos" y argumentó que el proceso de ratificación de jueces y fiscales, basado en la meritocracia, permite escoger a los mejores magistrados para la administración de justicia en el país, según su preparación académica y solvencia moral."No les ha gustado que demos prioridad a la meritocracia . Es lo que defendemos y no debe cambiar”, destacó el presidente del CNM.“Los proyectos que piden reforma del CNM es decirle no a la ratificación y no estamos de acuerdo, porque ahora tenemos jueces adecuados, jueces justos, evaluados, que tengan justamente esa solvencia para administrar la justicia", agregó Orlando Velásquez al respecto.Perú 21.