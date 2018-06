Kenji Fujimori , Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel , congresistas suspendidos por el presunto delito de cohecho activo y tráfico de influencias , no merecen una segunda oportunidad en la política peruana. Así lo afirmó la vocera alterna de Fuerza Popular (FP) , Milagros Salazar ."La población decidirá si les da vida política o no en el futuro, pero creo que estas personas no deberían tener una segunda oportunidad para cualquier actividad política”, declaró la parlamentaria este sábado a la agencia de noticias Andina.Para la vocera, los legisladores emplearon sus cargos públicos para "negociar" obras a cambio de votos en contra del segundo pedido de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski ." Si no salían los videos (de Moisés Mamani) seguramente seguirían haciendo negociazos. Eso no es estar a favor del país", enfatizó Salazar.Es preciso señalar que esta suspensión se llevará a cabo mientras duren las investigaciones y procesos penales de los tres parlamentarios. En consecuencia, Fujimori, Ramírez y Bocángel tendrán que ser reemplazados por sus accesitarios.Perú 21.