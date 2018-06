Los dos informes de calificación que recomiendan iniciar investigación a la congresista Yesenia Ponce ( Fuerza Popular ) serán debatidos hoy en la Comisión de Ética .Estos documentos se refieren a la denuncia sobre compañeros y profesores fantasmas en el colegio, asumida de oficio por la comisión en setiembre de 2017, y a un presunto enriquecimiento ilícito, interpuesto por su ex asesor en abril de este año.Milagros Salazar, vocera alterna de FP, reiteró a Perú21 que su bancada no blindará a nadie, y que ya tiene una posición al respecto. “Deben acumularse todas las denuncias que tiene Yesenia, y que se verifiquen. Es fácil identificar si esos supuestos docentes existen o no”, declaró.En la sesión también se votará la denuncia que presentó la congresista no agrupada Yeni Vilcatoma en contra de Alberto Quintanilla, vocero de Nuevo Perú (NP), por calificarla de “Yayita del fujimorismo”.Asimismo, se verán los informes de calificación de Moíses Mamani y Gladys Andrade –ambos de FP– por presunto delito de lavado de activos y favorecimiento a precandidatos a las alcaldías de Huaral, respectivamente.(Peru21)