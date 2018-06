Puno: Promueven piloto de criticidad en balones de gas para evitar accidentes

El representante del OSINERMING en Puno, Richard Chinchihualpa Gonzales, dijo que actualmente vienen trabajando en la aplicación del programa piloto ‘criticidad en balones de GLP’, a fin de evitar los accidentes y emergencias en el uso del gas doméstico, “ya no debería haber balones de gas usados y viejos, incluso con las válvulas pintadas y deterioradas, puesto que van contra la seguridad”, indicó.



Ante esta situación, dijo que vienen promoviendo visitas inopinadas a los establecimientos que venden los balones de GLP, además de algunas capacitaciones y orientaciones a los propietarios. Recordó que actualmente se viene preparando una normativa en el nivel central para este tema.



Recordó que los balones de gas comercializados deben estar debidamente etiquetados, principalmente con el peso del gas, el mismo que ya está normado. Dijo que formalmente no se ha recibido denuncias sobre el tema el tema en particular, pero es tema de conversación en algunos sectores de la región de Puno.