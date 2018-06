Claudio García, presidente del Frente Defensa contra la Contaminación de Urbanizaciones y Asentamientos del sector Chilla de la provincia de San Román, en la víspera arribo a la ciudad de Puno, para mostrar su malestar contras las autoridades locales y del gobierno regional, quienes actualmente no vienen haciendo nada para solucionar el problema de los residuos sólidos.Dijo que al momento no hay ningún proyecto, avances u otras acciones para la remediación de los problemas y la contaminación que se genera, a pesar de los múltiples compromisos de las autoridades y la solicitud de los vecinos. El dirigente, manifestó que la población continúa exigiendo el cierre del botadero de Chilla, puesto que actualmente también se vienen desechando residuos de los establecimientos de salud.Lamento que los representantes del ministerio público a la fecha no tomen las acciones legales, muy a pesar que está prohibido el desecho de los residuos de hospitales y clínicas en los botaderos, puesto que representa un peligro público. Ante esta situación, señaló que la población de la ciudad de Juliaca, principalmente del sector Chilla nuevamente viene preparando una acción de protesta contra las actuales autoridades.Finalmente, recordó que actualmente o cuentas con los servicios básicos, “la población continúa consumiendo agua subterránea, que según los últimos estudios estas aguas están contaminados”, sentenció el dirigente.