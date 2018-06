Minedu aplicará descuentos a maestros que falten a clases por huelga

Publicado el dia martes 12 de junio del 2018 a las 07:11

El ministro de Educación, Daniel Alfaro, indicó hoy que se aplicaran descuentos a los maestros que falten a clases por la huelga ilegal convocada para el próximo lunes y que se reemplazará a quienes acaten la medida de fuerza para no perjudicar a los escolares.



Sostuvo que su Sector tiene una política de apertura al diálogo que se mantiene abierta para “resolver las inquietudes de los docentes en la mesa y no en las calles”. “Si un maestro falta a clases por la huelga ilegal se aplicará descuentos”, afirmó en canal N.



Aseguró que el gobierno cumple con todos los acuerdos comprometidos en la pasa huelga, como el incremento del piso salarial, la jornada de 30 horas y el pago de la deuda social para el cual se asignó 200 millones de soles.



Explicó que la evaluación de desempeño a los maestros no tiene un carácter punitivo, como temieron algunos maestros, sino formativo, dado que la mayoría de profesores que se sometieron a la primera evaluación aprobaron. Quienes no lo hicieron irán a un programa de formación.(Andina)