Lidia Alejo Chambi, vecina del centro poblado de Salcedo, señaló que la semana pasada, fue víctima de abusos y maltrato psicológico, por parte de una de las unidades vehiculares de la empresa de transportes “Línea 60”, que aparte de cobrarle 0.80 céntimos le agredió con palabras soeces.Ante esta situación, la ciudadana indignada, se trasladó a la municipalidad provincial de Puno hasta la gerencia de transportes, en donde le adujeron que no pueden intervenir sobre el incremento del precio del pasaje, pero si pueden sancionar a la empresa por maltrato a los usuarios.Luego se trasladó a INDECOPI, donde le explicaron que no pueden intervenir, ya que las empresas de transporte trabajan de acuerdo a la ley de la oferta y demanda; por lo que invocó a la Defensoría del Pueblo a intervenir en este tipo de casos.Por otro lado, otro vecino de la zona exclamó que no es justificable el incremento del precio del pasaje, ya que durante el año pasado, se ha reducido hasta en dos oportunidades el precio del combustible, pero los transportistas, no han reducido el precio del pasaje.Asimismo invocó a la municipalidad provincial de Puno y la gerencia de transportes, para que se pueda declarar ruta libre, y con ello se pueda establecer la Ley de la oferta y demanda; y que se presente mayor competencia en el servicio de transporte urbano.