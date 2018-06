Puno: Efraín Anahua sostiene que no existe responsabilidad respecto a las reuniones convocadas

Publicado el dia miércoles 13 de junio del 2018 a las 12:29

Tras el desarrollo de la última paralización en Puno, en contra del incremento del combustible y el incremento selectivo al consumo, se habría acordado una reunión de dirigentes de la región Puno, a fin de evaluar el desarrollo de la misma, sin embargo no se tuvo la participación de los mismos señaló el dirigente de construcción civil, Efraín Anahua.



A su vez, el dirigente señaló que lamentablemente no existe responsabilidad por los representantes sindicales de diferentes sectores de Puno; por lo que no se está asumiendo como corresponde.



También añadió que en adelante se debe participar en las próximas reuniones como el martes, por lo que invocó a plantear nuevas propuestas de medidas de lucha con la participación de todos.