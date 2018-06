Puno: Dueños de perros que se encuentran en la vía pública serían sancionados

Publicado el dia jueves 14 de junio del 2018 a las 07:21

Frente a la preocupación de los vecinos sobre la existencia de perros en las calles de diferentes barrios, el Sub gerente de Gestión Ambiental y Salud Pública, Felipe Larico Fernández, se comprometió en realizar el seguimiento respectivo para ubicar al animal, detectar de qué domicilio salió a donde se le entregará una notificación preventiva y en caso de incumplimiento aplicaran una sanción según las ordenanzas municipales.



Recordó que están trabajando referente al problema de la proliferación de perros en la vía pública, lo que sería irresponsabilidad de los propietarios, quienes no tiene conciencia sanitaria, ni mucho menos cariño a la mascota, dejándolos en las calles donde los perros finalmente acude a los basurales y corre el riesgo de adquirir enfermedades.



Aseguró que tras este problema en el presente año se emprendió un trabajo conjunto luego de realizar un pequeño convenio con una clínica veterinaria iniciando con una campaña de sensibilización a los propietarios y también capturaron alrededor de 18 animales de la vía pública, a quienes se les realizó una esterilización para evitar la proliferación y algunos de ellos fueron adoptados.



Explicó que la gran parte de los animales que se encuentran en la vía pública, un 90% tienen dueño y el 10% no se pudo identificar a los responsables, de los cuales 41 dueños fueron notificados.



Exhortó a los propietaritos de las mascotas a no soltarlos en la vía pública para evitar cualquier tipo de problemas con las personas que transitan por el lugar.