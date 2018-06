Puno: Trabajadora del gobierno regional denuncia diversas irregularidades en Archivo Regional

Publicado el dia viernes 15 de junio del 2018 a las 07:48

En la víspera, una trabajadora nombrada del Gobierno Regional de Puno, se presentó ante el pleno del Consejo Regional, para informar y ratificar algunas denuncias interpuestas contra el actual director del Archivo Regional de Puno, Amelio Ademir Fuentes Flores. Según la denunciante todos los directivos de esta institución habrían sido nominados sin previa evaluación, incluso el actual director de la entidad citada tendría como asesor a un trabajador con quinto año de secundaria.



La denunciante, dijo que este problema se origina por haber accedido a un documento en el cual se evidencia la disponibilidad de 20 galones de combustible de la institución, para fines particulares, “yo tengo los documentos y los audios, que los he presentado, en estos audios se escucha que los trabajadores admiten su falta, incluso dice en el audio que serán 15 galoncitos”, narró la trabajadora nombrada.



De la misma forma, denuncio que al omento habrían fallecido tres trabajadores nombrados de la dirección del archivo regional, cuyas plazas habría sido ocupado por trabajadores que no habrían rendido ninguna evaluación de nombramiento. Finalmente, dijo que como trabajadora viene siendo constantemente maltratada por el director y sus funcionarios de confianza, además denuncio que hasta el momento no se le habría otorgado ninguna responsabilidad, “me han quitado el cargo”, sentencio la denunciante.



SE SOMETERÁ

Amelio Fuentes Ademir, director del Archivo Regional de Puno, dijo que la señora Roxana Dille, quien ayer denunció una serie de irregularidades en el Archivo Regional de Puno, tiene un memorándum en trámite. De la misma forma, aclaró que las plazas vacantes de los trabajadores fallecidos no han sido cubiertas, en definitiva, “hay contratos que se han realizado 30 días”, indicó



Reveló que, a disposición del gobernador regional, en julio de este año se convocara a concurso de nombramiento para cobertura todas las plazas vacantes, no sólo del archivo regional, sino también de otras unidades del Gobierno Regional de Puno. Ademir Fuentes, manifestó que se someterá a todos procesos de investigación, especialmente si se tiene la intervención de la Fiscalía Anticorrupción de Puno.



Consideró que es necesario aclarar sobre las diversas denuncias realizadas en su contra, principalmente en el tema del combustible.



De otro lado y ante la acusación del consejero regional Walter paz Quispe Santos, quien denuncio que el actual director regional del archivo estaría accediendo de manera fácil a los documentos del archivo regional sobre algunos terrenos de Jallihuaya, “el señor (Ademir Fuentes) hace un negociado de terrenos en Jallihuaya y presumo que muchos de los documentos se buscan en el archivo con facilidad para beneficios personales”



Al respecto, Amelio Fuentes, admitió que, si es presidente de la Urbanización de Jallihuaya, la más grande de Puno, “yo fui aclamado como presidente en más de tres oportunidades, tengo conflictos con el municipio de Puno por no atender a este sector para la instalación de los servicios básicos”, indicó.