Gobierno ya alista demanda contra la ‘Ley Mordaza’

Publicado el dia lunes 18 de junio del 2018 a las 07:25

El ministro de Justicia, Salvador Heresi , informó que el equipo técnico de su sector está preparando los argumentos que sustentarán la demanda de inconstitucionalidad que el Poder Ejecutivo presentará contra la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados.



La norma, que fue calificada por el propio presidente Martín Vizcarra como ‘Ley Mordaza’, fue aprobada en el Parlamento con el voto en bloque de Fuerza Popular y algunos congresistas del Apra, APP y no agrupados.

“Nos enfrentaremos al Congreso democráticamente”, subrayó Heresi a Cuarto poder.



El ministro indicó que la sustentación de la demanda que interpondrán ante el Tribunal Constitucional (TC) está a cargo del jefe del gabinete de asesores del Minjus, Vicente González, y el secretario técnico del Consejo de Defensa del Estado, Martín Mijichich.



“Se está rompiendo con una serie de principios constitucionales y no le permite al ciudadano conocer temas beneficiosos para su propia seguridad. No podemos comunicar solo con entrevistas”, resaltó.



DURACIÓN

Por otro lado, el presidente del TC, Ernesto Blume, estimó que una vez presentado el recurso de inconstitucionalidad, su entidad demoraría entre tres y cuatro meses hasta emitir resolución. Agregó que si se presentan varias demandas, estas se acumularán.(Peru21)