El titular del Gabinete Ministerial, César Villanueva, aseguró que no hay ninguna justificación para la huelga de maestros que inician hoy un sector de profesores en varias regiones del país.Precisó que el Gobierno agotó el diálogo con este sector y que se mantiene la disposición de seguir conversando si es necesario, pero no aceptarán que se imponga una medida de fuerza. “Aplicaremos la ley con estricto rigor que corresponde. Tenemos la firmeza con guantes blancos”, refirió.El Comité Nacional de Lucha de las Bases Regionales que lidera Pedro Castillo, anunció para hoy el inicio de una huelga en varias regiones pidiendo un incremento del presupuesto en Educación, incremento de sueldo a maestros y el pago de la deuda social.El ministro de Educación, Daniel Alfaro, refirió en días pasados Daniel que se aplicarán descuentos a los maestros que falten a clases por la huelga que es considerada ilegal. Subrayo que los docentes que no acudan a dictar sus clases serán reemplazados para no perjudicar a los escolares.(Peru21)