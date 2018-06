El titular de la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura en Puno, Gary Mariscal Herrera señaló que desde hace tres meses atrás aproximadamente, el Comité de Salvaguarda de la Festividad Virgen de la Candelaria no se reúne.Según precisó, en la última reunión se firmó en un acta en la que el gobernador se comprometió a la implementación del Proyecto de Inversión Pública, lo cual no se ha permitido evaluar a falta de una nueva reunión.Además, se habrían conformado dos grupos de trabajo: uno para revisar y completar el formulario emitido desde la UNESCO respecto a la implementación del plan de Salvaguarda y otro para la revisión de los estatutos desde Asesoría Legal, el informe de ambas comisiones tampoco han sido evaluadas.“Tenemos que informar en la siguiente reunión pero bueno, no hemos sido convocados”, dijo al indicar que aguardan la convocatoria a una reunión a decisión política del Gobernador Regional quien se habría comprometido a implementar el proyecto de inversión.