Puno: Más de 08 menores de edad fueron hallados en cabinas de internet en horario de clases

Publicado el dia martes 19 de junio del 2018 a las 07:41

En operativo inopinado a tres cabinas de internet ubicados en el jirón Banchero Rossy, se halló a más de 08 menores de edad, dentro de ellos un niño de 04 años de edad, a uno de los escolares se le encontró viendo páginas prohibidas, dicha acción fue promovida por el Ministerio del Interior, en coordinación con el Ministerio Público, la Oficina de Participación Ciudadana (OPS) de la comisaria de Puno, la sub gerencia de protección ciudadana y defensa civil de la Municipalidad Provincial de Puno.



Cabe precisar, que los menores de edad fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Familia, para las acciones pertinentes.



Arturo Sánchez, coordinador de estrategia multisectorial “Barrio Seguro” del Ministerio del Interior, lamentó que las cabinas de internet no cuenten con filtro, ningún tipo de responsabilidad por parte de los propietarios en poder resguardar la integridad de los menores de edad.



Exhortó a los padres de familia a tomar conciencia y estar pendientes donde están sus hijos, qué hacen, porque aparentemente los menores salieron de casa con rumbo a su institución educativa, pero se desvían a las cabinas de internet.



Alertó que en los próximos días continuará la intervención a las cabinas de internet para evitar que los menores de edad eviten incurrir en actos negativos, nada beneficiosos para su formación.



Por su parte, el Sub Gerente de Protección Ciudadana y Defensa Civil, Elard Salas Charaja, explicó que algunas cabinas de internet cuentan con la autorización de funcionamiento pero no cuentan con los filtros necesarios para evitar que los menores ingresen a las páginas prohibidas.