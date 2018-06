Corte IDH pudo haber tomado decisión más firme sobre indulto a Fujimori

Publicado el dia miércoles 20 de junio del 2018 a las 07:36

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pudo haber tomado una decisión más firme, en uno u otro sentido, respecto al indulto a Alberto Fujimori, dijo hoy el titular del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez.



"Ha devuelto la pelota a la cancha de la justicia constitucional y ordinaria, hubiera preferido que tomara una decisión más firme en uno u otro sentido. Le ha devuelto la pelota a los jueces del Perú y hay que ver qué pronunciamiento tienen en su momento", indicó a la prensa.



"Pienso que (la Corte IDH) pudo directamente decir si hubo transgresión o no, así como estamos nos ha devuelto la pelota", añadió Rodríguez. Tras precisar que sus expresiones no van con mala fe, refirió si se recurrió a dicha instancia internacional hubiera sido mejor un pronunciamiento más preciso.



"Ha optado por una forma salomónica, no tan definida, nos ha dejado casi en la misma situación", agregó el titular del Poder Judicial. (Andina)