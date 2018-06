Están advertidos. Cerca de 53 mil docentes ya calificados por el Ministerio de Educación están a la espera de ocupar las plazas vacantes que puedan dejar los profesores huelguistas que no acudan por tres días consecutivos a dictar clases.La jefa de la Dirección Técnica Normativa de Docentes del Minedu, Betty Agüero, explicó a Perú21 que esa reserva está constituida por los profesionales que participaron en el último concurso convocado por el sector para contratar personal y que no pudo alcanzar un cargo.“En el cuadro de méritos a nivel nacional tenemos a profesionales a la espera de una oportunidad, pero también contemplamos a los que no pudieron inscribirse en el concurso y que ahora podrían participar”, manifestó.Precisó que ayer, en el segundo día del paro acatado por algunos maestros, se registró que el porcentaje de ausencias en las aulas se mantuvo por debajo del 5% del total de docentes, que asciende a 380 mil a nivel nacional.Agüero precisó también que el recorte de salarios oscilará entre S/67 y S/90 por día no laborado, dependiendo de la remuneración que tenga cada maestro. Explicó, además, por qué esta vez la manifestación fracasó en su convocatoria, en relación a la que se acató el año pasado, cuando los escolares del país estuvieron en riesgo de perder el año académico.“Los profesores se han dado cuenta de que hemos cumplido con los acuerdos que cerramos, como el aumento de salario a S/2,000, el pago por compensación de tiempo de servicios, entre otros beneficios”, manifestó.Este diario intentó comunicarse con Pedro Castillo, dirigente de la facción radical Conare-Sutep que convocó a una huelga indefinida de docentes para el pasado lunes. La idea era conocer, desde su punto de vista, si coincidía con la versión del Ejecutivo, pero no contestó nuestras llamadas.(Peru21)