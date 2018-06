Puno: Presentarán los bienes incautados en plaza de armas de Puno

Publicado el dia miércoles 20 de junio del 2018 a las 07:54

El gerente de Turismo y Comercio Exterior de la Municipalidad Provincial de Puno, Edgar Arturo Mamani Pandia, informó que en el presente año intervinieron un aproximado de 32 establecimiento entre discotecas, karaokes, cantinas y otros, de los cuales en un 90% fueron clausuradas de manera definitiva dando cumplimiento a la Ordenanza Municipal 304.



Explicó que en la mayoría de los casos los establecimientos no cuentan con licencia de funcionamiento, a excepción de dos casos, como: la DOMINÓ y la PLATINIUM tienen licencia para funcionamiento como karaoke, donde realizaron la fiscalización que corresponde en función a la Norma.



Remarcó que en cumplimiento a la Ordenanza Municipal 362 la Sub gerencia de Actividades Económicas levanta las actas de infracciones y decomisos de bienes, los mismos que se encontrarían en el depósito a la espera del agotamiento de la vía administrativa que le asiste al que conduce el negoció.



Aseguró que al pasar el tiempo correspondiente, a fines del presente mes realizarán la presentación de los bienes incautados en acto público en la plaza de armas, muebles, bebidas, equipos de sonido, entre otros, para luego realizar la destrucción masiva de los bienes en desuso.



Reveló que aún no se tiene los datos exactos de los bienes incautados, sin embargo estimó que las cajas de cerveza incautada superarían las dos mil cajas.