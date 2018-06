Puno: Tardíamente se estaría diagnosticando los casos de cáncer infantil en la región Puno

Publicado el dia viernes 22 de junio del 2018 a las 07:28

A fin de impulsar el tratamiento de cáncer infantil, sabiendo que en el Perú y en el mundo de cada 100 pacientes un promedio de 04 pacientes son niños que tiene cáncer y son pronosticados tardíamente, ayer se cumplió el taller de capacitación dirigido por los responsables de la Estrategia de Prevención y Control de Cáncer del nivel central, dirigido a médicos, pediatras, médicos generales y enfermeras de la región de Puno.



Sonia Paredes Barriga, coordinadora de la estrategia de cáncer y cooperación externa, reveló que en Puno se tiene varios niños con leucemia y carcinoma, los mismos que son detectados muy tarde y ya no se podría hacer nada.



Enfatizó que el propósito de la capacitación es para que el profesional de salud realice un diagnóstico temprano, comunicar a los familiares para que lleven a los menores a un establecimiento de salud.



“Muy tarde se está diagnosticando…a veces no hacemos caso en la casa, los niños dicen: me duele, tengo sueño, estoy cansado, lo que es calificado por los padres como flojera, pero ante estos síntomas debemos llevarlo inmediatamente al especialista”, dijo Paredes Barriga.



Recordó que hay bastante brecha de personal, sobre todo especialistas pediatras, oncólogos, la mayoría estarían concentrados en Lima y Arequipa, sin embargo están coordinado para que puedan realizar pasantías y solicitar mayor porcentaje de especialistas de oncología. En la región de Puno solo se tiene 03 especialistas oncólogos.