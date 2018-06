La regidora de la Municipalidad Provincial de Puno, Verónica Gálvez Condori, consideró que, tener en estos momentos, un proyecto de Ordenanza que declare la "ruta libre" para el transporte urbano, no sería adecuado, peor aún no tendría un sustento técnico.Lamentó que el “Plan Regulador de Rutas” y el “Plan de Movilidad Urbana”, aún este en proceso, a pesar de que se exigió su implementación desde el inicio de gestión.Asimismo se debe tener información sobre la situación en la que nos encontramos, entre ellos; cuales son las rutas no cubiertas y cuál es la problemática del transporte público que debe resolverse.Frente al incrementó del pasaje urbano, recomendó a la población regular los costos, llevando sencillo para evitar el cobro excesivo de los pasajes en la ciudad de Puno.