Vizcarra: demanda de inconstitucionalidad contra ley de publicidad es sólida

Publicado el dia sábado 23 de junio del 2018 a las 07:04

El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró hoy que la demanda de inconstitucionalidad a la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados se sustenta en una sólida posición.



En declaraciones desde la ciudad de Arequipa, tras participar en una nueva edición del Muni Ejecutivo, explicó que la norma, aprobada por insistencia en el Congreso, “no regula, sino que prohíbe”.



“Nosotros estamos aconsejados por el Ministerio de Justicia y como hemos visto es sólida la posición. Respetamos las opiniones políticas que puedan hacer algunos representantes de los partidos políticos; sin embargo, en este caso no lo compartimos, estamos muy bien asesorados”, manifestó.



El mandatario precisó que con esta normativa no se podrá difundir temas tan importantes como la lucha contra la anemia y la estrategia contra las heladas y el friaje que afectan a diversas partes del país.



“Ese tipo de campañas no lo podemos hacer, entonces, hay una gran limitación, y esperamos que finalmente el Tribunal Constitucional determine lo conveniente”, indicó.(Andina)