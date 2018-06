Los Jurados Electorales Especiales (JEE), órganos creados de carácter temporal para cada elección regional o nacional, vienen observando las listas presentadas por cada agrupación para los comicios de octubre.En Lima, el JEE ha declarado inadmisible la postulación de Diethell Columbus , candidato de Fuerza Popular (FP) para la Alcaldía, hasta que presente los documentos originales o copias legalizadas que certifiquen que está con licencia sin goce de haber en el Congreso.Conocido esto, Columbus informó –a través de su cuenta en Twitter– que renunció al cargo de asesor principal de la Comisión Especial, que preside la congresista Cecilia Chacón, el pasado 30 de abril de 2018 , y que la personera legal de FP, Karina Cornejo Zavaleta, ya está trabajando en la subsanación. Tiene plazo hasta hoy.Del mismo modo, la postulación de la candidata a teniente alcaldesa por FP, Martha Moyano, y de los aspirantes a una regiduría metropolitana Pedro Casanova, Claudia Ato, Juan Carlos González, Paola Alfaro y Gian Verde también sido declaradas inadmisibles porque tampoco presentaron documentos que acreditaran que están con licencia sin goce de haber en sus puestos de trabajo en el sector público.La subsanación de ellos también está corriendo por cuenta de Cornejo Zavaleta, informaron fuentes de la agrupación a Perú21 .BEINGOLEA Y REGGIARDOLa totalidad de la lista de Todos por el Perú, cuyo candidato a la Alcaldía era el ex GEIN José Luis Gil Becerra, fue declarada improcedente por el JEE de Lima por haber excedido las facultades de su estatuto.De acuerdo a la resolución del órgano electoral, el reglamento interno de dicho partido establece que la designación de candidatos –por parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN)– “no puede exceder de una quinta parte, que en el caso de Lima sería 8” , y el CEN de Todos por el Perú eligió a los 37 postulantes.Similar situación es la de Juntos por el Perú –cuyo aspirante al sillón edil es Gustavo Guerra García – por haber realizado sus elecciones internas extemporáneamente .Por otro lado, las listas que encabezan los ex congresistas Alberto Beingolea (Partido Popular Cristiano) y Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura) también han sido observadas por el JEE de Lima.En el caso del PPC, se advierten problemas con la información de tres candidatas a regidoras . Una de ellas es Andrea Lanata, ex candidata al Congreso por Alianza Popular, cuya hoja de vida no está firmada por el personero del partido, José Luis de los Ríos.Del mismo modo, en la lista de Renzo Reggiardo también se han encontrado otras irregularidades. Por ejemplo, el aún alcalde de Santa María del Mar, Marwan Kahhat, postula a regidor sin haber presentado un documento que acredite que está de licencia.