Janet Sánchez , congresista de Peruanos por el Kambio (PpK), salió al frente de sus colegas de bancada que, en los últimos días, lanzaron una avalancha de críticas contra el presidente Martín Vizcarra y el premier César Villanueva .En declaraciones a Perú21 , la legisladora afirmó que los cuestionamientos distraen la labor de las autoridades , por lo que pidió a los parlamentarios oficialistas que dejen trabajar al jefe de Estado en temas como el de la reconstrucción.“ Nosotros tenemos que ser parte de la solución del problema y no parte del problema . (...) Que si no nos miró, no nos habló, que no hay coordinación. Si no nos buscan, hay que buscarlos y decirles en qué podemos apoyar”, remarcó.La parlamentaria gobiernista añadió que le llama la atención que estas críticas que hoy se formulan públicamente no se las hayan manifestado directamente al premier Villanueva , quien –dijo– espera que se reúna con la bancada para “limar asperezas”.COMISIÓN DE ÉTICAPor otro lado, en su calidad de presidenta de la Comisión de Ética , Janet Sánchez consideró que su grupo podría investigar las denuncias del gobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz, quien reveló a Perú21 que los legisladores César Segura, Betty Ananculi y Miguel Elías le solicitaron favores políticos.Sánchez exhortó a Cillóniz a presentar las pruebas que acreditan estas supuestas faltas a fin de iniciar un proceso de indagación.