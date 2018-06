El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro continúa con la depuración de las candidaturas a la Alcaldía de Lima que no cumplen con los requisitos establecidos por la normativa electoral. En esa línea, las solicitudes de inscripción de Gustavo Guerra García (Juntos por el Perú) y de José Luis Becerra (Todos por el Perú ) fueron declaradas improcedentes.En ambos casos, el órgano electoral advierte que no se cumplió formalmente con el proceso de democracia interna . De acuerdo con el artículo 22º de la Ley de Organizaciones Políticas, los comicios internos para elegir a los candidatos de las elecciones de octubre se debieron realizar entre el 11 de marzo y 25 de mayo de 2018. Sin embargo, tanto en Juntos por el Perú como en Todos por el Perú, dichos procesos se realizaron en forma extemporánea.En la resolución N°00228-2018-JEE-LICN/JNE se indica que, tras revisar el Acta de Elección Interna de Juntos por el Perú, partido que tiene como candidato a la Municipalidad de Lima a Gustavo Guerra García , “se observa que el acto de democracia interna celebrada por la organización es de fecha 11 de junio del presente año; es decir, se realizó en forma extemporánea”.En ese sentido, el JEE precisa que "no es posible la subsanación de la fecha de su celebración" que tiene como consecuencia que la lista sea declarada improcedente.Sin embargo, Guerra García consideró que el JEE se equivoca al declarar improcedente se lista. "Según su propia resolución, plazo vencía el 25/05 y, como ven en la foto, nuestras elecciones se realizaron el 20. Estoy tranquilo, gracias a que realizamos elecciones ciudadanas, tenemos miles de testigos", afirmó en Twitter.La situación del partido Todos por el Perú es similar, pero con un agravante más . De acuerdo al ente electoral, los candidatos de la lista que encabeza José Becerra, ex miembro del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), fueron designados de manera arbitraria.Primero, el JEE determina que el proceso de elecciones internas también se realizaron en forma extemporánea. “El Acta de Designación con la que se pretende inscribir la lista para Lima Metropolitana data del 07 de junio de 2018, es decir cuando los plazos para la realización de las elecciones internas precluyó”, se lee en la Resolución N°224-2018-JEE-LICN/JNE.Añade que en las actas se manifiesta que el Comité Ejecutivo Nacional “ha designado a una lista de candidatos conformada por el alcalde y 36 regidores”, a pesar de que la norma electoral solo le permite al órgano máximo del partido seleccionar a una quinta parte de número total de postulantes.“El partido político Todos por el Perú no ha respetado el procedimiento establecido en su estatuto ni en la Ley de Organizaciones Políticas , al haber designado arbitrariamente a 37 candidatos de manera directa y en forma extemporánea”, subraya la resolución.A través de Twitter, José Gil lamentó que por "conflictos internos de Todos Por el Perú y errores administrativos" el JEE haya declarado improcedente su lista. "Mi fugaz carrera política; fue fascinante, emocionante y decepcionante, todo junto", escribió.Las dos listas tienen la posibilidad de presentar un recurso de apelación para que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sea el encargado de definir si su carrera al sillón municipal sigue en marcha o se derrumba.Perú 21.