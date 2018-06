Puno: Comerciantes de la asociación 30 de mayo se negarían a ser reubicadas a Plataforma Progreso

Publicado el dia miércoles 27 de junio del 2018 a las 07:43

Luego de conocerse que los derechos de las feriantes de la asociación de comerciantes 30 de mayo están siendo vulnerados y que la sub gerenta de actividades económicas se niega a aperturar el dialogo, la funcionaria Graciela Quispe Chambi, contó que sostuvieron varias reuniones con las juntas directivas de la 04 asociaciones de comerciantes que expenden sus productos en el jirón 1° de mayo, donde acordaron trasladarse a los alrededores de la plataforma Progreso, donde ya se encontraría 02 asociaciones.



Sin embargo la asociación 30 de mayo se negarían a ser reubicadas, e incluso habrían solicitado permanecer una semana más para terminar la venta de sus productos, plazo que culmino pero persistirían en quedarse en la calle, lo que no permitirán, la comuna local hará respetar el principio de autoridad.



Explicó que a las comerciantes se les está ofreciendo puestos adecuados para que puedan expender sus productos cómodamente, pero se niegan a ser reubicadas en la plataforma Progreso.



Con respecto a los puestos de venta que no están siendo ocupados en el mercado Unión y Dignidad, indicó que coordinaron con los 3 presidentes de este centro de abastos para que las personas que no quieran conducir, realizarán un sorteo entre las comerciantes de las 04 asociaciones para que ingresar a los puestos de venta.