Puno: Tras el maltrato a un adulto aperturan investigación contra empresa Pegaso Express

Publicado el dia miércoles 27 de junio del 2018 a las 07:46

Luego de que se difundiera un video donde se observa a uno de los vehículos de la Empresa Pegaso Express, con placa T2B-962 maltratando a un anciano, quién intenta abordar la unidad pero es inútil, a cambio solo recibe burlas por parte del conductor y cobrador.



El jefe regional del Indecopi Puno, Waldir Zanabría Ortega, confirmó que tomaron conocimiento de presuntas infracciones a los derechos de un adulto mayor, actualmente continúan analizando el video para llegar a la causa porque no lo dejaban subir a la unidad, también llegar a la causa si hubo maltrato físico.



Aseguró que aperturaron una carpeta de investigación, el mismo que dará lugar al inicio de un proceso administrativo sancionador en la brevedad posible, porque existe una Ley de protección al adulto mayor, al niño y adolescente, donde señala que las personas mayores de la tercera edad son vulnerables a quienes las empresas deben darles un trato preferente lo que no se respetó.



Precisó que luego de procedimiento de investigación, iniciaran un procedimiento sancionador a cargo de la comisión de protección al consumidor del INDECOPI, que en caso de encontrar responsabilidad a la empresa por brindar un servicio no idóneo a los adultos mayores la sanción se aplicaría desde 1 a 450 UIT de acuerdo a la gravedad del hecho.



Recordó que el caso similar en la ciudad de Juliaca donde se agredió físicamente a una persona de la tercera edad, el INDECOPI Puno sancionó con 33 UIT a la empresa pioneros.