En un operativo inopinado al transporte urbano en la primera cuadra de la avenida La Torre y la avenida El Sol con el Estadio Enríque Torres Belón, promovido por el Indecopi, la Municipalidad Provincial Puno y el Ministerio Público, se comprobó que las unidades vehiculares no entregan comprobantes de pago a los pasajeros, tampoco respetan el pasaje medio o universitario.El jefe de la Oficina Regional de Indecopi, Waldir Zanabria Ortega, refirió que en las combis que inspeccionó, el pasaje para adultos es 70 céntimos, al universitario se le cobra 50 céntimos.“El pasaje es 70 céntimos y el universitario 50 céntimos, eso no es la mitad. La empresa puede estar cometiendo una infracción”, dijo Zanabría Ortega, al tiempo de alertar que muchos de estos vehículos no consignan en su interior un aviso con el número telefónico de la empresa para efectuar reclamos.Frente a ello, estimó que se tendrá que aperturar una carpeta de investigación y de encontrar suficientes evidencias, se iniciará con el procedimiento administrativo sancionador.Finalmente, si la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi determina que hay infracción, se impone una multa que va desde de 1 UIT hasta 450 UIT, de acuerdo a la gravedad.