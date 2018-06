Puno: “El Estado es responsable de los pasivos ambientales” dijo la congresista Marisa Glave

Publicado el dia viernes 29 de junio del 2018 a las 07:09

El actual gobierno de Martín Vizcarra casi nada viene haciendo para remediar los pasivos ambientales de la región y el pais. Según un informe presentado por la congresista Marisa Glave Remy en el país existirían alrededor de 8’800 pasivos, de los cuales el 80% no estan identificados, es decir no hay responsable alguno encargado de la remediacion ambiental.



De la misma forma, informó que en Puno existen alrededor de 1’129 pasivos ambientales, de los cuales sólo 205 estarian siendo fiscalizados y más del 80% no tienen un responsable, “lamentablemente nadie fiscaliza estos pasivos que no tiene un responsable, nadie hace nada y esto no puede quedar así, alguien tiene que hacer algo”, indicó la parlamentario Glave a su arribo a la ciudad de Puno.



De la misma forma, reveló que en las jornadas de fiscalización se ha identificado que las insituciones encargadas de fiscalizar los pasivos ambientales evaden resposabilidades, como es el Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental (OEFA) y el Miniserio de Energia y Minas. Ante esta situación, Marisa Glave dijo que vienen planteando la modificacion de la fecha del cierre.



La parlamentaria insisitio que el estado es resposanble de los pasivos ambientales, cuyo propietarios no han sido idenfiticados, “no es posible que el estado peruano promueva la actividad minera, consiga recursos de la actividad minera y despues no tenga un fondo para la remediación minera”, indicó Glave Remy. Dentro de las modifiaciones que se presenta a a ely de os pasivos ambientales esta la creacion e implementacion de un fondo para la remediacion.