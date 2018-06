El presidente de la Federación Regional de Mototaxistas de Puno, Juan José Blas Quille, enfatizó que aún no son suficientes las acciones que viene impulsando la Municipalidad Provincial de Puno, para hacerle frente a la informalidad de las unidades menores en esta ciudad, “si bien es cierto hay compromisos de las autoridades, pero no se estan implementado como se habia acordado”, indicó.Ha pasado más de tres años de gobierno del actual alcalde de Puno y continua la necesidad de contratar más inspectores municipales para la gerencia de transportes, “nos han indicado que esta es una gran debilidad, que a la fecha no han podido superarlo”, indicó.De otro lado, lamentó que desde la gerencia de transportes a la fecha no se ha ya implementado la señalizacion de las principales arterias de la ciudad de Puno, principalmente en las calles de bastante trafico vehicular, caso de la Avenida Bolivar donde se ha reportado frecuentes accidentes de tránsito, “entonces consideramos que el alcalde debe trabajar en la senciblizacion y señalización hasta el último día de su gobierno”, indicó.