El analista politico Pablo Najarro Carnero, consideró que el actual alcalde de Puno, Ivan Flores Quispe, no debe atribuirse como un proyecto suyo las plantas de tratamiento de aguas residuales, “este proyecto es una gestión de años y de muchas ex autoridades municipales, por tanto el actual acalde no puede considerar a este proyecto como un gran logro de su gestión”, indicó.Recordó que el proyecto de las plantas de tratamiento se logro gracias a la lucha del pueblo, no sólo de Puno, sino de todas las provincias afectadas por la contaminacion de sus principales recursos. “Hay una deshonestidad politica al afirmar que este proyecto lo ha logrado el alcalde de Puno y eso no es así”, expresó Najarro Carnero.De la misma forma, cuestionó que las autoridades pretendan justificar sus más de tres años de gobierno con el proyecto de PTAR. De otro lado, lamento que la empresa graña y montero pretenda nuevamente hacerce cargo del proyecto de las plantas de tratamiento de aguas residuales.