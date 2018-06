Pedro Castillo , dirigente del SUTE-Conare, ha convocado en Lima a sus cuadros regionales de todo el país para este fin de semana con el fin de hacer un nuevo balance de la huelga y evaluar la aplicación de medidas más radicales.Perú21 confirmó que Castillo ha citado a César Tito Rojas, dirigente de Puno; Brangil Mateo Blas, dirigente de Junín; Jim Collazos, de Huánuco; Renato Achata, de Loreto; Lizet Campos, de Tumbes; Edgar Rea, de Moquegua; entre otros. En total, son 25 los dirigentes que deberán llegar a la capital.El pasado domingo hubo una primera reunión en la que, según fuentes ligadas a Castillo, hicieron un balance de la protesta y planificaron las acciones de la semana.Sin embargo, lo preocupante de esta nueva convocatoria es que se continúen concretando las directivas radicales del Movadef que este diario hizo públicas ayer.El dirigente del SUTE-Conare está buscando, incluso, que el mismo Ministerio de Educación (Minedu) lo reciba como si fuera un dirigente sindical legítimo, a pesar de que la Corte Superior de Justicia de Lima emitió una resolución que les niega ese estatus.BÚSQUEDA IMPLACABLE%u200BPerú21 logró comunicarse con Pedro Castillo y, ofuscado, calificó a este diario como un “pasquín”, dijo que no se prestaría para “tonterías” y cortó.Lo llamamos por segunda vez y nos indicó que debíamos hablar con el Movadef para conocer la verdad, porque él “no tiene tiempo para esas cosas” y cuando quisimos pedirle el número de la organización senderista, volvió a cortar.Insistimos en obtener su descargo y en la tercera llamada nos pidió que demos “la cara” y que lo busquemos personalmente en la plaza San Martín, donde prometió que nos esperaría con sus maestros. Acudimos a la cita, pero Castillo no apareció ni volvió a contestar el teléfono.DATOS%u200B- La Defensoría, PNP y la Fiscalía se reunirán con las autoridades educativas de Apurímac para controlar las acciones violentas de los grupos docentes de la región.- Gilbert Violeta: “No podemos permitir que Movadef se filtre en el Sindicato Magisterial. No se vale ni negociar”.Pedro Yaranga: “Con esta objeción no queremos desmerecer los justos reclamos de los profesores, sino desnudar el interés de un grupo politizado y radical”.Perú 21.