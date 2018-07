Puno: Más de 20 supervisores del programa Qhali Warma se encuentran impagos hace 4 meses

Publicado el dia sábado 30 de junio del 2018 a las 07:21

Ronald Mendizábal, trabajador del programa Qhali Warma en Puno, denunció que desde hace dos meses se encuentra impago, también habría más de 20 trabajadores supervisores están impagos desde hace más de cuatro meses, lo que no es denunciado por temor a represalias.



Explicó que la mayoría de los trabajadores fiscalizadores todos los días deben trasladarse a lugares alejados de la región de Puno, para lo cual los mismos trabajadores cubren el gasto de sus viáticos, lo que supuestamente debe ser repuesto pero no se cumple aduciendo que no habría presupuesto.



Muy acongojado el trabajador afectado contó que la afectación laboral no solo lo afecta a él, sino también a su familia, porque para cubrir los gastos de viáticos para el programa habría optado por realizarse prestamos de terceras personas, lo que no puede pagar porque no cumplen con pagarle su remuneración.



Frente a esta preocupación, exhortó a la nueva jefa de la unidad territorial del programa qhali warma de Puno, a atender el pago de los trabajadores quienes están sopesando serios inconvenientes.



Lamentó que el administrador de dicho programa no se solidarice con los trabajadores impagos, quienes exigen respeto a los derechos laborales y no afectar la canasta familiar.