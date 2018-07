Puno: Dirigente de los pescadores de Puno manifiesta que este sector ha sido olvidado

Publicado el dia sábado 30 de junio del 2018 a las 07:25

Alfredo Alave Curasi, presidente de la Federación Regional de los Pescadores Artesanales en Puno, lamentó que al momento no hayan sido atendidos y escuchados por las actuales autoridades del Gobierno Regional de Puno, “ayer hemos recordado el día del pescador y en Puno no hay proyectos de inversión pública para este sector, a pesar de las múltiples necesidades que tienen los pescadores”, indicó el dirigente.



De la misma forma, dijo que son varias las instituciones dedicas a la actividad acuícola en la región de Puno, “lamentablemente nadie se ha acordado de nosotros en esta fecha donde le rendimos culto a nuestro santo patrono san pedro y san pablo”, indicó



Finalmente, recordó que la mayoría de las asociaciones de pescadores de la región llevan el nombre de San Pedro y San Pablo, los mismos que el día de ayer han desarrollado una serie de actividades, no solo en Puno, sino también en las demás provincias y distritos de la región de Puno.