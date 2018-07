Ayer se celebró la solemnidad de San Pedro y San Pablo y con motivo de esta fecha fueron diversas las actividades litúrgicas programadas. En el templo del centro poblado de Ichu, del distrito y provincia de Puno, se desarrolló la misa de acción y gracias, estuvo presidida por el obispo de la diócesis de Puno, monseñor Jorge Pedro Carrión Pavlish y participaron un gran número de feligreses.En la homilía destacó la actitud de San Pedro y San Pablo, quienes fueron atentos a la palabra de Dios, “los apóstoles de Jesucristo representan el camino de fe para llegar a Dios, nos enseñan a escuchar y aplicar en nuestro diario vivir la palabra de Dios”, expresó monseñor Jorge Carrión.De la misma forma, dijo que todos los fieles católicos debemos aprender a amar al prójimo, porque sólo así llegaremos a amar a Dios, “esto nos enseña Jesús, fijemos en la situación que se vive en el altiplano, tantas muertes, tanta violencia ¿a qué se debe? Pues no amamos al prójimo y después decimos que amamos a Dios, eso no es cierto”, explicó.El obispo de Puno, dijo que Pedro es el fundamento de la iglesia en el mundo y Pablo nos enseña el infinito amor de Dios hacia los hombres, “el desprecio humano, la persecución y los insultos son las cosas que podrían apartar al hombre del amor de Dios”, indicó.Finalmente, mostró su agradecimiento con todos los feligreses que colaboraron y apoyaron para la edificación del templo de Ichu, “que el señor los bendiga y los proteja, estoy seguro que así será”, indicó el obispo Jorge Carrión; quien a su vez cuestionó la actitud de aquellos que se jactan y dicen que colaboraron con la construcción del templo, pero no pusieron nada, “lamentablemente algunos lo hacen con motivo políticos para ser aplaudidos por los demás”, sentenció.