Durante la legislatura 2017-2018, la bancada de Nuevo Perú (NP) no presidió ninguna comisión ordinaria. El bloque, a través del vocero Alberto Quintanilla , espera que en agosto próximo se les asigne las de la Mujer y Vivienda, grupos de trabajo que encabezaron cuando formaban parte del Frente Amplio (FA).Sin embargo, en Fuerza Popular (FP), agrupación que se hizo de estas dos comisiones cuando el bloque de izquierda se dividió, aún no define qué grupos cederá, según informó Karina Beteta a Perú21 . “Pueden ser otras, no necesariamente las mismas”, añadió.En tanto, la ex presidenta del Congreso Luz Salgado (FP) agregó que ello recién se decidirá cuando se designe a la Mesa Directiva para el periodo 2018-2019. “Ese tema se verá en agosto, con los nuevos portavoces”, dijo.Por otro lado, el legislador Richard Arce (NP) declaró que espera que les cedan la Comisión de Mujer , porque, refirió, ya tendrían decidido que sea Tania Pariona quien la asuma.Asimismo, fuentes del fujimorismo indicaron que Milagros Takayama se perfila para asumir Constitución , mientras que Jorge del Castillo (Apra) estaría en Defensa.En Peruanos por el Kambio (PpK), según fuentes, la congresista Ana María Choquehuanca sería la nueva vocera .Perú 21.