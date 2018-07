El Pleno del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro determinó que el congresista Yonhy Lescano (Acción Popular ) cometió “una clara infracción” a la neutralidad en el periodo electoral que, entre otras restricciones, prohíbe a las autoridades políticas o públicas “practicar actos que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato”.En una resolución emitida el último viernes, el ente electoral cuestiona un video publicado en Facebook el pasado 26 de junio en el que se observa a Lescano invocando a los vecinos del distrito de Tacabamba (Cajamarca) a que voten por el candidato acciopopulista Auner Vásquez Cabrera , quien postula a la alcaldía de dicha localidad.“Soy Yonhy Lescano Ancieta,congresista de Acción Popular y militante del partido del presidente Fernando Belaunde Terry, les pido a todos los hermanos y hermanas de Tacabamba que apoyen estas próximas elecciones municipales y regionales al Dr. Auner Augusto Vásquez Cabrera , para que sea el próximo Alcalde del municipio distrital de Tacabamba", se le escucha decir a Lescano en el video.Para el Pleno del JEE Lima Centro , el legislador realizó propaganda política a favor de su partido y del candidato de Acción Popular , "lo cual constituye clara infracción contra la neutralidad que deben observar todos los funcionarios públicos". Por ello, el órgano electoral resolvió remitir el informe a la Fiscalía , la Contraloría y al Congreso "para que actúen conforme a sus atribuciones".En conversación con Perú21 , Lescano afirmó que los funcionarios del JEE "confunden la ley" y los denunciará por abuso de autoridad . De acuerdo al parlamentario, su pedido lo hizo como militante de Acción Popular . " Yo no estoy haciendo propaganda como congresista sino como militante . Estos señores están forzando el asunto y tergiversando la ley por razones políticas", sostuvo.Sin embargo, cuando se le recordó que en el video también se presenta como congresista, Lescano dijo que eso no constituye una falta. "Todo el mundo sabe que soy congresista. Yo no ofrezco mi cargo como congresista para el apoyar al alcalde , tampoco ofrezco ni digo que voy a gestionar obras o sacar leyes, nada de eso. ¿Entonces ya no voy a poder decir quién soy?", razonó el legislador.Perú 21.